Полежака Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полежака Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.06.1988

Дочь: Шиляева Ольга Александровна

Мать ребёнка: Полежака Елена Николаевна

Посёлок Студенец Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полежака Игорь Александрович

Мать ребёнка: Полежака Елена Николаевна

Посёлок Студенец Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полежака Елена Николаевна

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