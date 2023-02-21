Полежака Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.06.1988
Дочь: Шиляева Ольга Александровна
Мать ребёнка: Полежака Елена Николаевна
Посёлок Студенец Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полежака Игорь Александрович
Мать ребёнка: Полежака Елена Николаевна
Посёлок Студенец Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Бракосочетание
Неизвестно