Овсяникова (Гладовская) Маргарита Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.09.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Овсяников Лев Фёдорович
Рождение ребёнка
29.06.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Овсяников Лев Фёдорович
Смерть
Неизвестно