Овсяникова (Гладовская) Маргарита Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овсяникова (Гладовская) Маргарита Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овсяников Лев Фёдорович

Рождение ребёнка
05.09.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Овсяников Лев Фёдорович

Рождение ребёнка
29.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Овсяников Лев Фёдорович

Смерть
Неизвестно

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