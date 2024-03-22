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Горбунов Амфилохий

Место рождения

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: не указан

Мать: Горбунова Анна Васильевна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
06.11.1867 ст.

Жена: Горбунова Варвара Марковна

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
09.06.1869 ст.

Дочь: Анна Амфилохиевна

Мать ребёнка: Горбунова Варвара Марковна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.01.1872 ст.

Сын: Горбунов Фёдор Амфилохиевич

Мать ребёнка: Горбунова Варвара Марковна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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