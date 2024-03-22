Горбунов Амфилохий
Место рождения
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Бракосочетание
06.11.1867 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
09.06.1869 ст.
Дочь: Анна Амфилохиевна
Мать ребёнка: Горбунова Варвара Марковна
Рождение ребёнка
01.01.1872 ст.
Сын: Горбунов Фёдор Амфилохиевич
Мать ребёнка: Горбунова Варвара Марковна
Смерть
Неизвестно