Корнилова Марья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1856
Сын: Корнилов Тихон Александрович
Отец ребёнка: Корнилов Александр Григорьев
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Родился 1856-1860. Надо искать его по фамилии Пудиков
Смерть
Неизвестно