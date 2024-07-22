Корнилова Марья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорнилова Марья Алексеева

Корнилова Марья Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнилов Александр Григорьев

Рождение ребёнка
1856

Сын: Корнилов Тихон Александрович

Отец ребёнка: Корнилов Александр Григорьев

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Родился 1856-1860. Надо искать его по фамилии Пудиков
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.