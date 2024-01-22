(Шулыгина) Екатерина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.07.1899
Сын: Шулыгин Прохор Николаевич
Отец ребёнка: Шулыгин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Шулыгин Николай Васильевич