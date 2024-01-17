Ягдаров Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1977
Отец: Ягдаров Василий Павлович
Мать: Ягдарова Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
01.09.2001
Сын: Ягдаров Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Ягдарова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
12.03.2006
Сын: Ягдаров Данил Владимирович
Мать ребёнка: Ягдарова Татьяна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно