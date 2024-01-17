Ягдаров Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯгдаров Владимир Васильевич

Ягдаров Владимир Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1977

Отец: Ягдаров Василий Павлович

Мать: Ягдарова Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
01.09.2001

Сын: Ягдаров Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Ягдарова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
12.03.2006

Сын: Ягдаров Данил Владимирович

Мать ребёнка: Ягдарова Татьяна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ягдарова Татьяна Васильевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close