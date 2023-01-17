Ржаницына Елизавета Николаевна
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1832
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Ржаницына Раиса Дормидонтовна
Отец ребёнка: Ржаницын Доримедонт Иванович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Ржаницына Афанасия Дормидонтовна
Отец ребёнка: Ржаницын Доримедонт Иванович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Ржаницына Евстолия Дормидонтовна
Отец ребёнка: Ржаницын Доримедонт Иванович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Ржаницына Евстолия Дормидонтовна
Отец ребёнка: Ржаницын Доримедонт Иванович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Ржаницына Серафима Дормидонтовна
Отец ребёнка: Ржаницын Доримедонт Иванович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Ржаницын Диодор Дормидонтович
Отец ребёнка: Ржаницын Доримедонт Иванович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Ржаницын Константин Дормидонтович
Отец ребёнка: Ржаницын Доримедонт Иванович
Смерть
Неизвестно