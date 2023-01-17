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Ржаницына Елизавета Николаевна

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Место рождения

Семистрельное, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Семистрельное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
1832

Муж: Ржаницын Доримедонт Иванович

Семистрельное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Ржаницына Раиса Дормидонтовна

Отец ребёнка: Ржаницын Доримедонт Иванович

Семистрельное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Ржаницына Афанасия Дормидонтовна

Отец ребёнка: Ржаницын Доримедонт Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Ржаницына Евстолия Дормидонтовна

Отец ребёнка: Ржаницын Доримедонт Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Ржаницына Евстолия Дормидонтовна

Отец ребёнка: Ржаницын Доримедонт Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Ржаницына Серафима Дормидонтовна

Отец ребёнка: Ржаницын Доримедонт Иванович

Заднее, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Ржаницын Диодор Дормидонтович

Отец ребёнка: Ржаницын Доримедонт Иванович

Заднее, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Ржаницын Константин Дормидонтович

Отец ребёнка: Ржаницын Доримедонт Иванович

Заднее, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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