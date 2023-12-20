Бусел Сергей Александрович
Место рождения
Дата рождения16.12.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.12.14
Мать ребёнка: не указана
Рождение
16.12.1985
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.11.2008
Мать ребёнка: Бусел Дев Анфилова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
14.03.2010
Дочь: Бусел Виолетта Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.07.2011
Дочь: Бусел Ангелина Сергеевна
Мать ребёнка: не указана