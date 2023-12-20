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Бусел Сергей Александрович

Место рождения

Паперня, Минский район, Минская область

Дата рождения

16.12.1985

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.12.14

Сын: Бусел Максим Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение
16.12.1985

Отец: Бусел Александр Александрович

Мать: Бусел Дев Михайлова Валентина Петровна

Паперня, Минский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бусел Дев Анфилова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
18.11.2008

Сын: Бусел Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Бусел Дев Анфилова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
14.03.2010

Дочь: Бусел Виолетта Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.07.2011

Дочь: Бусел Ангелина Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

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