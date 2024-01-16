(Косенко) Александра
Место рожденияКазахстан (жила в дет. доме)
Дата рожденияОколо 20.05.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.04.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Романченко Степан Иванович
Смерть
Неизвестно
Россия
Похороны
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область