(Косенко) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Косенко) Александра

(Косенко) Александра

Место рождения

Казахстан (жила в дет. доме)

Дата рождения

Около 20.05.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 20.05.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Казахстан (жила в дет. доме)
Рождение ребёнка
28.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романченко Степан Иванович

Смерть
Неизвестно
Россия
Похороны
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close