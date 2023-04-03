Иванова Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Анна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1945

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1945

Отец: Большаков Николай Елизарович

Мать: Большакова Евдокия Федоровна

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