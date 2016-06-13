Гарькуша (Хрущ) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарькуша (Хрущ) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1932

Дата смерти

13.06.2016

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1932

Отец: Хрущ Никита

Мать: Хрущ Матрона

Рождение ребёнка
1965

Сын: Гарькуша Олег

Отец ребёнка: Гарькуша Василий

Рождение ребёнка
22.09.1968

Дочь: Абраменко Людмила

Отец ребёнка: Гарькуша Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гарькуша Василий

Смерть
13.06.2016
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