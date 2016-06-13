Гарькуша (Хрущ) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1932
Дата смерти13.06.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1932
Отец: Хрущ Никита
Мать: Хрущ Матрона
Рождение ребёнка
1965
Сын: Гарькуша Олег
Отец ребёнка: Гарькуша Василий
Рождение ребёнка
22.09.1968
Дочь: Абраменко Людмила
Отец ребёнка: Гарькуша Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гарькуша Василий
Смерть
13.06.2016