Орнатская Зинаида Петровна
Место рожденияSaratov, Gorod Saratov, Saratov Oblast, Russia
Дата рождения09.10.1900
Дата смерти27.01.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Saratov, Gorod Saratov, Saratov Oblast, Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.01.1986
санкт петербург, город Санкт-Петербург, Russian Federation