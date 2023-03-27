Орнатская Зинаида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орнатская Зинаида Петровна

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Место рождения

Saratov, Gorod Saratov, Saratov Oblast, Russia

Дата рождения

09.10.1900

Дата смерти

27.01.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Saratov, Gorod Saratov, Saratov Oblast, Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орнатский Владимир Васильевич

Смерть
27.01.1986
санкт петербург, город Санкт-Петербург, Russian Federation
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