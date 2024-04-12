Мельникова (Шишкун) Федосья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Шишкун) Федосья Дмитриевна

Место рождения

Увелье, Красногорский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Увелье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
06.06.1905 ст.

Муж: Мельников Роман Петрович

Кабаклы, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.06.1905 ст.

Дочь: Параскева Романовна

Отец ребёнка: Мельников Роман Петрович

Васильевка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.02.1907 ст.

Сын: Мельников Иван Романович

Отец ребёнка: Мельников Роман Петрович

Васильевка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
22.07.1910 ст.

Дочь: Анна Романовна

Отец ребёнка: Мельников Роман Петрович

Васильевка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
31.10.1912 ст.

Дочь: Мельникова Анастасия Романовна

Отец ребёнка: Мельников Роман Петрович

Васильевка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
04.04.1914 ст.

Сын: Мельников Георгий Романович

Отец ребёнка: Мельников Роман Петрович

Васильевка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
19.08.1918 ст.

Дочь: Наталья Романовна

Отец ребёнка: Мельников Роман Петрович

Васильевка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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