Неженцева (Пархоменко) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неженцева (Пархоменко) Ольга

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Место рождения

Каип

Дата рождения

01.03.1927

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Отец

Мать

1907 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности
1955 г.р.
1957 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1927

Отец: Пархоменко Иван

Мать: (Отруцких) Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.11.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.06.1955

Сын: Неженцев Пётр

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.08.1957

Сын: Неженцев Владимир

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1995

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