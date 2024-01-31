Неженцева (Пархоменко) Ольга
Место рожденияКаип
Дата рождения01.03.1927
Дата смерти1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1927
Отец: Пархоменко Иван
Мать: (Отруцких) Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.11.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.06.1955
Сын: Неженцев Пётр
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.08.1957
Сын: Неженцев Владимир
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1995