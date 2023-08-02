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Марьин Степан Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.07.1894

Сын: Марьин Антон Степанович

Мать ребёнка: Марьина Устинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сергеева Лидия Степановна

Мать ребёнка: Марьина Устинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марьин Василий Степанович

Мать ребёнка: Марьина Устинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Просковья Степановна

Мать ребёнка: Марьина Устинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марьин Матвей Степанович

Мать ребёнка: Марьина Устинья

Смерть
Неизвестно
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