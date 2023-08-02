Марьин Степан Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.07.1894
Мать ребёнка: Марьина Устинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сергеева Лидия Степановна
Мать ребёнка: Марьина Устинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марьин Василий Степанович
Мать ребёнка: Марьина Устинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Просковья Степановна
Мать ребёнка: Марьина Устинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Марьина Устинья
Смерть
Неизвестно