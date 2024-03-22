Войцеховская Матрёна (Марфа)
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Войцеховский ГеоргийНеизвестно г.р.
Дети
Войцеховский Константин Георгиевич1904 г.р.
Войцеховский Иван ГеоргиевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Войцеховский Иван Георгиевич
Отец ребёнка: Войцеховский Георгий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Войцеховский Георгий
Рождение ребёнка
1904
Сын: Войцеховский Константин Георгиевич
Отец ребёнка: Войцеховский Георгий
Диржинский район, Минская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно