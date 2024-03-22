Войцеховская Матрёна (Марфа) Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Войцеховская Матрёна (Марфа)

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Войцеховский ГеоргийНеизвестно г.р.
Дети
Войцеховский Константин Георгиевич1904 г.р.
Войцеховский Иван ГеоргиевичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Войцеховский Иван Георгиевич

Отец ребёнка: Войцеховский Георгий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Войцеховский Георгий

Рождение ребёнка
1904

Сын: Войцеховский Константин Георгиевич

Отец ребёнка: Войцеховский Георгий

Диржинский район, Минская губерния, Российская Империя

Смерть
Неизвестно

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