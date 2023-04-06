Милованова Устинья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милованова Устинья Максимовна

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Милованов Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Милованов Яков Федорович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Милованов Сергей Яковлевич

Отец ребёнка: Милованов Яков Федорович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Милованов Яков Федорович

Смерть
Неизвестно
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