Милованова Устинья Максимовна
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Сын: Милованов Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Милованов Яков Федорович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Милованов Сергей Яковлевич
Отец ребёнка: Милованов Яков Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно