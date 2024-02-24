Парфенов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПарфенов Павел

Парфенов Павел

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кислякова (Парфенова) Полина Павловна

Мать ребёнка: Парфенова (Финашина) Анастасия Егоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Веселова (Парфенова) Мария Павловна

Мать ребёнка: Парфенова (Финашина) Анастасия Егоровна

Чекалин, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Парфенов Василий Павлович

Мать ребёнка: Парфенова (Финашина) Анастасия Егоровна

Суворов, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парфенова (Финашина) Анастасия Егоровна

Кулешово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.