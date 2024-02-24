Парфенов Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кислякова (Парфенова) Полина Павловна
Мать ребёнка: Парфенова (Финашина) Анастасия Егоровна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Веселова (Парфенова) Мария Павловна
Мать ребёнка: Парфенова (Финашина) Анастасия Егоровна
Чекалин, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Парфенов Василий Павлович
Мать ребёнка: Парфенова (Финашина) Анастасия Егоровна
Суворов, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Кулешово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно