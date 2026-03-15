Михеев Иосиф Афанасиевич 1760 — найти родственников по фамилии на Familio

Михеев Иосиф Афанасиевич

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1760, починок Отары, Тренки Актыбаева сотня, Ноли Кукмор волость и Кузнецы тож, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя

умер Неизвестно

Отец
Михеев Афанасий Игнатьевич1730 г.р.
Мать
Михеева Матрона Иаковлевна1732 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Михеев Афанасий Игнатьевич

Мать: Михеева Матрона Иаковлевна

починок Отары, Тренки Актыбаева сотня, Ноли Кукмор волость и Кузнецы тож, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя

Смерть
Неизвестно

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