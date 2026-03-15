Михеев Иосиф Афанасиевич
мужской, родился 1760, починок Отары, Тренки Актыбаева сотня, Ноли Кукмор волость и Кузнецы тож, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя
умер Неизвестно
ОтецМихеев Афанасий Игнатьевич1730 г.р.
МатьМихеева Матрона Иаковлевна1732 г.р.
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Рождение
1760
починок Отары, Тренки Актыбаева сотня, Ноли Кукмор волость и Кузнецы тож, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно