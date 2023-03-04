Сон Евгений Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сон Евгений Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1964

Отец: Сон Пётр Дмитриевич

Мать: Тен Ен Сун

Рождение ребёнка
11.12.1988

Дочь: Сон Анна Евгеньевна

Мать ребёнка: Сон Нина Николаевна

Рождение ребёнка
06.05.1995

Дочь: Сон Ольга Евгеньевна

Мать ребёнка: Сон Нина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сон Нина Николаевна

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