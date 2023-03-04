Сон Евгений Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1964
Отец: Сон Пётр Дмитриевич
Мать: Тен Ен Сун
Рождение ребёнка
11.12.1988
Дочь: Сон Анна Евгеньевна
Мать ребёнка: Сон Нина Николаевна
Рождение ребёнка
06.05.1995
Дочь: Сон Ольга Евгеньевна
Мать ребёнка: Сон Нина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сон Нина Николаевна