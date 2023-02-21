Верещагин Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верещагин Александр Васильевич

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Место рождения

д. Пертовка, Череповецкий р-н, Вологодская обл.

Дата рождения

22.05.1850

Дата смерти

1909

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
22.05.1850

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Пертовка, Череповецкий р-н, Вологодская обл.
Смерть
1909
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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