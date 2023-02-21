Верещагин Александр Васильевич
Место рожденияд. Пертовка, Череповецкий р-н, Вологодская обл.
Дата рождения22.05.1850
Дата смерти1909
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1850
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Пертовка, Череповецкий р-н, Вологодская обл.
Смерть
1909
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния