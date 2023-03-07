(Калинина) Неонила Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Калинина) Неонила Тимофеева

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Место рождения

дер. Бельтюковская над Ключом, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Отец

Около 1740 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: Калинин Тимофей Иванов

Мать: не указана

дер. Бельтюковская над Ключом, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Тарабунинский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1763
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