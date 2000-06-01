Фионина ??? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фионина ???

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

С ?.06.2000 по ?.09.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область
Рождение ребёнка
27.05.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область
Смерть
С ?.06.2000 по ?.09.2000
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