Авдотья Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Герасим Давыдович
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1825 ст.
Дочь: (Давыдкина) Арина Герасимовна
Отец ребёнка: Герасим Давыдович
Смерть
Неизвестно