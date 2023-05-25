Авдотья Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1781 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасим Давыдович

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1825 ст.

Дочь: (Давыдкина) Арина Герасимовна

Отец ребёнка: Герасим Давыдович

Смерть
Неизвестно

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