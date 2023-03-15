Расторопова (Юракова) Светлана Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1948
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1948
Отец: Юраков Анатолий
Рождение ребёнка
02.02.1965
Сын: Расторопов Эдуард Николаевич
Отец ребёнка: Расторопов Николай Парменович
Рождение ребёнка
1970
Сын: Расторопов Вячеслав Николаевич
Отец ребёнка: Расторопов Николай Парменович
Рождение ребёнка
19.09.1984
Сын: Расторопов Владимир
Отец ребёнка: Расторопов Николай Парменович
Смерть
Неизвестно