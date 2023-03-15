Расторопова (Юракова) Светлана Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Расторопова (Юракова) Светлана Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1948

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1948

Отец: Юраков Анатолий

Мать: Уваров Галина Константиновна

Рождение ребёнка
02.02.1965

Сын: Расторопов Эдуард Николаевич

Отец ребёнка: Расторопов Николай Парменович

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1970

Сын: Расторопов Вячеслав Николаевич

Отец ребёнка: Расторопов Николай Парменович

Рождение ребёнка
19.09.1984

Сын: Расторопов Владимир

Отец ребёнка: Расторопов Николай Парменович

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно
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