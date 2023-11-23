Ксения Елизарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Елизарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Данилов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стефан Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Данилов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стефан Данилов

Рождение ребёнка
1737

Сын: Дмитрий Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Данилов

Дмитрий Стефанович (1737 - 1817) Родился в семье дьячка села Вознесенского на Слуде Рыбинского уезда1 . Стефана Даниловича. Служил дьячком в том же селе. Умер 14 декабря 1817 года. Первая жена его Нат... Показать все
Рождение ребёнка
1740

Дочь: Степанида Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Данилов

Рождение ребёнка
1744

Сын: Василий Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Данилов

Василий Стефанович (1744 — 1790) Родился в семье дьячка села Вознесенского на Слуде Рыбинского уезда Стефана Даниловича. Служил пономарем, дьяконом, а затем - священником в том же селе. Жена его Елена... Показать все
Смерть
Неизвестно

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