Дмитриева (Гуляева) Галина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева (Гуляева) Галина Михайловна

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Место рождения

Алтайский край

Дата рождения

1937

Дата смерти

30.11.1987

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Гуляев Михаил Григорьевич

Мать: Гуляева Ирина Ивановна

Алтайский край
Рождение ребёнка
12.04.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Ленинград
Смерть
30.11.1987
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Ленинградг.Ленинград Южное клабище 1-й Яблоневый уч-к.ряд 19 могила 25
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