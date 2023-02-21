Дмитриева (Гуляева) Галина Михайловна
Место рожденияАлтайский край
Дата рождения1937
Дата смерти30.11.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: Гуляев Михаил Григорьевич
Мать: Гуляева Ирина Ивановна
Алтайский край
Рождение ребёнка
12.04.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Ленинград
Смерть
30.11.1987
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Ленинградг.Ленинград Южное клабище 1-й Яблоневый уч-к.ряд 19 могила 25