Симонович Яков Миронович
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смерти30.08.1883
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1866 по 1883
Смерть
30.08.1883