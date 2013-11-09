Шесслер (Михайлова) Софья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1941
Дата смерти09.11.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.08.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Тюмень, Россия
Рождение ребёнка
03.04.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Тюмень, Россия
Смерть
09.11.2013