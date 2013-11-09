Шесслер (Михайлова) Софья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шесслер (Михайлова) Софья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1941

Дата смерти

09.11.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.08.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Тюмень, Россия
Рождение ребёнка
03.04.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Тюмень, Россия
Смерть
09.11.2013
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