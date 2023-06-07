Пелагея Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1720
Дата смертиПосле 1741
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1734
Дочь: Агафия Николаева
Отец ребёнка: Суриков Николай Петров
Рождение ребёнка
Вычислено 1735
Сын: Леонтий Николаев
Отец ребёнка: Суриков Николай Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1741