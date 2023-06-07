Пелагея Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1720

Дата смерти

После 1741

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1710 г.р.

Дети

Вычислено 1734 г.р.
Вычислено 1735 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1734

Дочь: Агафия Николаева

Отец ребёнка: Суриков Николай Петров

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1735

Сын: Леонтий Николаев

Отец ребёнка: Суриков Николай Петров

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суриков Николай Петров

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1741
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