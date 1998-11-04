Тугуз (Гучетль) Малайчет Сагидовна
Место рождения
Дата рождения22.11.1928
Дата смерти04.11.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.12.1950
Рождение ребёнка
13.10.1951
Дочь: Кушу (Тугуз) Светлана Хусеновна
Отец ребёнка: Тугуз Хусен Ибрагимович
Смерть
04.11.1998
Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)