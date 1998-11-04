Тугуз (Гучетль) Малайчет Сагидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТугуз (Гучетль) Малайчет Сагидовна

Тугуз (Гучетль) Малайчет Сагидовна

Место рождения

Ассоколай, Теучежский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)

Дата рождения

22.11.1928

Дата смерти

04.11.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Ассоколай, Теучежский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Бракосочетание
28.12.1950

Муж: Тугуз Хусен Ибрагимович

Ассоколай, Теучежский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
13.10.1951

Дочь: Кушу (Тугуз) Светлана Хусеновна

Отец ребёнка: Тугуз Хусен Ибрагимович

Смерть
04.11.1998
Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.