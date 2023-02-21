Чирков Анатолий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1936
Отец: Чирков Федор Иванович
Мать: Чиркова Анастасия
Рождение ребёнка
25.01.1960
Сын: Чирков Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Чиркова Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
01.07.1961
Дочь: Ханина Июлия Анатольевна
Мать ребёнка: Чиркова Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
19.02.1963
Сын: Чирков Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: Чиркова Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
12.01.1965
Сын: Чирков Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Чиркова Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
14.06.1967
Сын: Чирков Михаил Анатольевич
Мать ребёнка: Чиркова Елизавета Ивановна
Смерть
Неизвестно