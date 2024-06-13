Захарова (Массаева) Людмила Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1965
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
03.10.1987
Сын: Массаев Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Находкин Алексей Христофорович
Рождение ребёнка
15.04.1990
Дочь: Захарова Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
07.01.1996
Сын: Захаров Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Захаров Николай Михайлович
Рождение ребёнка
07.01.1996
Сын: Захаров Михаил Николаевич
Отец ребёнка: не указан