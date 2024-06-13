Захарова (Массаева) Людмила Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Массаева) Людмила Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1965

Пол

Женский

Добавил:

ам
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1965

Отец: Массаев Михаил Николаевич

Мать: Федосеева Зинаида Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Николай Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
03.10.1987

Сын: Массаев Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Находкин Алексей Христофорович

Рождение ребёнка
15.04.1990

Дочь: Захарова Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.01.1996

Сын: Захаров Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Захаров Николай Михайлович

Рождение ребёнка
07.01.1996

Сын: Захаров Михаил Николаевич

Отец ребёнка: не указан

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