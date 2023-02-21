Федосеева Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1943
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1965
Дочь: Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Федосеев Виктор Антонович
Рождение ребёнка
1967
Дочь: Виктория Викторовна
Отец ребёнка: Федосеев Виктор Антонович
Рождение ребёнка
1973
Сын: Федосеев Сергей Викторович
Отец ребёнка: Федосеев Виктор Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно