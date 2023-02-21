Федосеева Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосеева Александра Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1943

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1965

Дочь: Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Федосеев Виктор Антонович

Рождение ребёнка
1967

Дочь: Виктория Викторовна

Отец ребёнка: Федосеев Виктор Антонович

Рождение ребёнка
1973

Сын: Федосеев Сергей Викторович

Отец ребёнка: Федосеев Виктор Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федосеев Виктор Антонович

Смерть
Неизвестно
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