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Катаев Тимофей Афанасьев

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Место рождения

дер. Сидоровская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1664

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

1631 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1664

Отец: Катаев Афонасий (Офонка) Тимофеев

Мать: не указана

дер. Сидоровская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Сидоровская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678
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