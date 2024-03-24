Соловьева (Горелова) Наталия Егорова
Место рождения
Дата рождения17.08.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1884
Отец: Горелов Егор Григорьев
Бракосочетание
21.09.1901
Муж: Соловьев Петр Ильич
Рождение ребёнка
15.06.1902
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Соловьев Петр Ильич
Рождение ребёнка
01.11.1903
Отец ребёнка: Соловьев Петр Ильич
Рождение ребёнка
08.10.1904
Отец ребёнка: Соловьев Петр Ильич
Села Авдулово крестьянин Петр Ильич Соловьев и законная его жена Наталия Георгиева, оба православного вероисповедания. Восприемники: Села Авдулово крестьянин Афанасий Георгиев Горелов и деревни Подоси... Показать все
Рождение ребёнка
24.05.1907
Дочь: Феодосия Петровна
Отец ребёнка: Соловьев Петр Ильич
Рождение ребёнка
20.08.1908
Отец ребёнка: Соловьев Петр Ильич
Рождение ребёнка
14.04.1910
Дочь: Александра Петровна
Отец ребёнка: Соловьев Петр Ильич
Рождение ребёнка
19.07.1912
Отец ребёнка: Соловьев Петр Ильич
Восприемники того же села крестьяне Михаил Георгиевич Горелов и Ивана Антоновича Свирчева жена Улита Андреевна
Рождение ребёнка
01.03.1914
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Соловьев Петр Ильич
Восприемники того же села крестьяне Михаил Георгиевич Горелов и Агафья Ильинична, жена Гавриила Николаевича Иниканова
Рождение ребёнка
10.06.1915
Отец ребёнка: Соловьев Петр Ильич
Восприемники того же села крестьянин Михаил Георгиевич Горелов и сельца Подосинки крестьянина Федора Ильича Горелова жена Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
15.07.1916
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Соловьев Петр Ильич
Восприемники: приходской псаломщик Георгий Петрович Студенецкий и деревни Подосинки крестьянка Федора Ильича Горелова жена Евдокия Ильинична
Смерть
Неизвестно