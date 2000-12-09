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Гатиятуллин Надыйр

Место рождения

д.КырТявгельдино

Дата рождения

20.06.1937

Дата смерти

09.12.2000

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1936 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1937

Отец: Гатиятуллин Габдельхак

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гатиятуллина (Зайнуллин) Ркыя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гатиятуллина (Зайнуллин) Ркыя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гатиятуллина (Зайнуллин) Ркыя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гатиятуллина (Зайнуллин) Ркыя

Смерть
09.12.2000

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