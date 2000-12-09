Гатиятуллин Надыйр
Место рожденияд.КырТявгельдино
Дата рождения20.06.1937
Дата смерти09.12.2000
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1937
Отец: Гатиятуллин Габдельхак
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.12.2000