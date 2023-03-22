Николаева (Емельянова) Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Емельянова Лукерья Петровна
Отец ребёнка: Николаев Петр Еремеевич
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Николаев Петр Еремеевич
Черемшанка, Ельцовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
13.01.1917
Дочь: Давыденко Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Николаев Петр Еремеевич
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николаев Василий Петрович
Отец ребёнка: Николаев Петр Еремеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Николаев Петр Еремеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анфиса Петровна
Отец ребёнка: Николаев Петр Еремеевич
Бракосочетание
Неизвестно