Николаева (Емельянова) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева (Емельянова) Мария Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Емельянова Лукерья Петровна

Отец ребёнка: Николаев Петр Еремеевич

Рождение ребёнка
1894

Сын: Николаев Мисей Петрович

Отец ребёнка: Николаев Петр Еремеевич

Черемшанка, Ельцовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
13.01.1917

Дочь: Давыденко Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Николаев Петр Еремеевич

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев Василий Петрович

Отец ребёнка: Николаев Петр Еремеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Николаев Петр Еремеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анфиса Петровна

Отец ребёнка: Николаев Петр Еремеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николаев Петр Еремеевич

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