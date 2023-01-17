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Михайлова Прасковья Михайловна

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Место рождения

Княжёво, Пестовский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

28.10.1887

Дата смерти

28.11.1972

Пол

Женский

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1887

Отец: Михайлов Михаил Поликарпович

Мать: Ульяна Семёновна

Княжёво, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
12.10.1925

Дочь: Галактионова Мария Галактионовна

Отец ребёнка: Веселов Галактион Ерофеевич

Шаймы, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веселов Галактион Ерофеевич

Смерть
28.11.1972
Пестово, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
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