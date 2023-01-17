Михайлова Прасковья Михайловна
Место рождения
Дата рождения28.10.1887
Дата смерти28.11.1972
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1887
Отец: Михайлов Михаил Поликарпович
Мать: Ульяна Семёновна
Рождение ребёнка
12.10.1925
Дочь: Галактионова Мария Галактионовна
Отец ребёнка: Веселов Галактион Ерофеевич
Шаймы, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.11.1972
Пестово, Пестовский муниципальный район, Новгородская область