Поносов Валерий Иванович 11.01.1948 — найти родственников по фамилии на Familio

Поносов Валерий Иванович

Автор
СА
Асанович С.

мужской, родился 11.01.1948

Супруги
Поносова Зинаида Кубовна17.12.1947 г.р.
Дети
Авдюкова Инна Валерьевна07.07.1974 г.р.
Поносов Олег Валерьевич28.07.1978 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поносова Зинаида Кубовна

Рождение ребёнка
07.07.1974

Дочь: Авдюкова Инна Валерьевна

Мать ребёнка: Поносова Зинаида Кубовна

Рождение ребёнка
28.07.1978

Сын: Поносов Олег Валерьевич

Мать ребёнка: Поносова Зинаида Кубовна

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