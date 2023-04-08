Поносов Валерий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поносов Валерий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1948

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1947 г.р.

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1974

Дочь: Авдюкова Инна Валерьевна

Мать ребёнка: Поносова Зинаида Кубовна

Рождение ребёнка
28.07.1978

Сын: Поносов Олег Валерьевич

Мать ребёнка: Поносова Зинаида Кубовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поносова Зинаида Кубовна

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