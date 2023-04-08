Поносов Валерий Иванович
мужской, родился 11.01.1948
Супруги
Поносова Зинаида Кубовна17.12.1947 г.р.
Дети
Авдюкова Инна Валерьевна07.07.1974 г.р.
Поносов Олег Валерьевич28.07.1978 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Поносова Зинаида Кубовна
Рождение ребёнка
07.07.1974
Дочь: Авдюкова Инна Валерьевна
Мать ребёнка: Поносова Зинаида Кубовна
Рождение ребёнка
28.07.1978
Мать ребёнка: Поносова Зинаида Кубовна