Ершова Афросинья Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершова Афросинья Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

После 1857

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1813 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Лапаева Гликерия (Георгиева)

Отец ребёнка: Ершов Егор (Георгий) Иванов

Высокий Колок, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ершов Егор (Георгий) Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Высокий Колок, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1857
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