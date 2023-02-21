Боброва (Шестакова) Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боброва (Шестакова) Татьяна Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1959

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1959

Отец: Шестаков Владимир Анатольевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1982

Сын: Бобров Максим Евгеньевич

Отец ребёнка: Бобров Евгений Юрьевич

Рождение ребёнка
23.12.1984

Сын: Бобров Ефим Евгеньевич

Отец ребёнка: Бобров Евгений Юрьевич

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобров Евгений Юрьевич

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