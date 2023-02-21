Боброва (Шестакова) Татьяна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1959
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1959
Отец: Шестаков Владимир Анатольевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.06.1982
Отец ребёнка: Бобров Евгений Юрьевич
Рождение ребёнка
23.12.1984
Отец ребёнка: Бобров Евгений Юрьевич
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно