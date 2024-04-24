Соколов Гавриил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Гавриил Васильевич

Место рождения

Русаново, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

08.08.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Русаново, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Феодосья Евдокимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
25.04.1927

Дочь: Мельникова Мария Гавриловна

Мать ребёнка: Соколова Феодосья Евдокимовна

Русаново, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
08.08.1982
Липецк, город Липецк, Липецкая область

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