Соколов Гавриил Васильевич
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти08.08.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1927
Дочь: Мельникова Мария Гавриловна
Мать ребёнка: Соколова Феодосья Евдокимовна
Смерть
08.08.1982
Липецк, город Липецк, Липецкая область