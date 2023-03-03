Смоляков Николай Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1886
Дата смертиПосле 1905
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1886
Рождение ребёнка
17.10.1905
Дочь: Смолякова Пелагея Николаевна
Мать ребёнка: Смолякова Акилина Ивановна
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1905
Рождение ребёнка
20.08.1907
Дочь: Смолякова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Смолякова Акилина Ивановна
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1907
Рождение ребёнка
26.08.1910
Дочь: Смолякова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Смолякова Акилина Ивановна
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1910
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1905