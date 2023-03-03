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Смоляков Николай Никифорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1886

Дата смерти

После 1905

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1886

Отец: Смоляков Никифор Матвеевич

Мать: Смолякова Мария (Марфа) Сергеевна

Рождение ребёнка
17.10.1905

Дочь: Смолякова Пелагея Николаевна

Мать ребёнка: Смолякова Акилина Ивановна

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1905
Рождение ребёнка
20.08.1907

Дочь: Смолякова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Смолякова Акилина Ивановна

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1907
Рождение ребёнка
26.08.1910

Дочь: Смолякова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Смолякова Акилина Ивановна

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1910
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смолякова Акилина Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
После 1905
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