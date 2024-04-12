Тышлек ГАГУЦ (Чебаненко) Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Бракосочетание
07.05.1910
Рождение ребёнка
08.04.1911
Дочь: Мария Саввична
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Савва Христофорович
Николаевская церковь,м/к-1911г.,лист-88,зап.-38,ГАДО,Ф - 426-1-11
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: Елена Саввична
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Савва Христофорович
Рождение ребёнка
Около 1924
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Савва Христофорович
Смерть
Неизвестно