Тышлек ГАГУЦ (Чебаненко) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышлек ГАГУЦ (Чебаненко) Анастасия Ивановна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1862 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.05.1910

Муж: Тышлек Гагуц Савва Христофорович

Рождение ребёнка
08.04.1911

Дочь: Мария Саввична

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Савва Христофорович

Николаевская церковь,м/к-1911г.,лист-88,зап.-38,ГАДО,Ф - 426-1-11
Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: Елена Саввична

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Савва Христофорович

Рождение ребёнка
Около 1924

Сын: Тышлек Христофор Саввич

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Савва Христофорович

Смерть
Неизвестно
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