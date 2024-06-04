Потешкина Ольга Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.07.1977
Сын: Потешкин Игорь Николаевич
Отец ребёнка: Потешкин Николай Александрович
Рождение ребёнка
16.05.1979
Сын: Потешкин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Потешкин Николай Александрович
Рождение ребёнка
25.06.1985
Сын: Потешкин Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: не указан