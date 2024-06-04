Потешкина Ольга Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потешкина Ольга Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1956

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1977

Сын: Потешкин Игорь Николаевич

Отец ребёнка: Потешкин Николай Александрович

Рождение ребёнка
16.05.1979

Сын: Потешкин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Потешкин Николай Александрович

Рождение ребёнка
25.06.1985

Сын: Потешкин Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: не указан

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