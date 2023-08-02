Зипир Ирина Георгиевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.09.1875
Дочь: (Зипир) Стефанида Николаевна
Отец ребёнка: Зипир Николай Федорович
Рождение ребёнка
05.07.1878
Отец ребёнка: Зипир Николай Федорович
Смерть
Неизвестно