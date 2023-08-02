Зипир Ирина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зипир Ирина Георгиевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1852 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зипир Николай Федорович

Рождение ребёнка
02.09.1875

Дочь: (Зипир) Стефанида Николаевна

Отец ребёнка: Зипир Николай Федорович

Рождение ребёнка
05.07.1878

Сын: Зипир Косьма Николаевич

Отец ребёнка: Зипир Николай Федорович

Смерть
Неизвестно

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