Тронина (Вылегжанина) Анастасия Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тронина (Вылегжанина) Анастасия Никифорова

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Место рождения

село Верхокосинское, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1763 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: не указан

Мать: не указана

село Верхокосинское, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тронин Мокий Афанасьев

Место жительства
Неизвестно
Роговое, Слободской муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1782
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