Тронина (Вылегжанина) Анастасия Никифорова
Место рождениясело Верхокосинское, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: не указан
Мать: не указана
село Верхокосинское, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Роговое, Слободской муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1782