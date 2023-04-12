Ермолай Мартемьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мартьян Алексеевич
Мать: Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр Ермолаевич
Мать ребёнка: Прасковья Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неонила Ермолаевна
Мать ребёнка: Прасковья Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Максимовна
Смерть
Неизвестно