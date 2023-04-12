Ермолай Мартемьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолай Мартемьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мартьян Алексеевич

Мать: Наталья Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр Ермолаевич

Мать ребёнка: Прасковья Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неонила Ермолаевна

Мать ребёнка: Прасковья Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Максимовна

Смерть
Неизвестно
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