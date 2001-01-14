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Бардина (Аверьянова) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1918

Дата смерти

14.01.2001

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1918

Отец: Аверьянов Иван Данилович

Мать: Кропина/Кропинова (Кропина/Кропинова) Татьяна Кропинова/

Рождение ребёнка
28.06.1947

Дочь: Филипкова (Бардина) Валентина Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.12.1950

Дочь: Казачкова (Бардина) Надежда Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
10.04.1955

Дочь: Платонова (Бардина) Тамара Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
20.08.1958

Сын: Бардин Виктор Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
14.01.2001

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