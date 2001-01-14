Бардина (Аверьянова) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1918
Дата смерти14.01.2001
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1918
Рождение ребёнка
28.06.1947
Дочь: Филипкова (Бардина) Валентина Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
07.12.1950
Дочь: Казачкова (Бардина) Надежда Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.04.1955
Дочь: Платонова (Бардина) Тамара Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
20.08.1958
Отец ребёнка: не указан
Смерть
14.01.2001